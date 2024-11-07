Дорогие сигареты и алкоголь: раскрыты гонорар и райдер Гарика Сукачева

Певец Гарик Сукачев готов выступать на мероприятиях за солидный гонорар и предпочитает в райдере алкоголь и сигареты. Об этом сайту «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«По поводу райдера могу сказать, он любит много сигарет, обязательно самые дорогие, что касается выпить алкоголь – присутствует. Гонорары у него от 1,7 - 2 млн рублей, чтобы пригласить на мероприятие», – поделился Сергей.

Продюсер подчеркнул, что время Гарика Сукачева не ушло, и его до сих пор зовут на различные корпоративы.

«Это легенда. Его хотят видеть и заказывать. Он не агрессивный, не такой скандальный как некоторые думают. Достаточно лояльный и в меру любим для всех. Я бы даже сказал ловелас», – подчеркнул Сергей.

Ранее мы писали о том, что певца Гарика Сукачева лишили прав на полтора года и выписали штраф. Артист отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.