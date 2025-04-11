«Для меня важны чувства»: Алсу начала искать возлюбленного после развода с Абрамовым

Певица Алсу, наконец, окончательно оправилась после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым и начала налаживать личную жизнь. Артистка призналась, что теперь ходит на свидания.

Первые месяцы после расставания с Абрамовым Алсу заявляла — никаких романов в ближайшее время ждать не стоит. Она была погружена в работу и даже не думала о том, чтобы искать нового возлюбленного. Но сейчас певица уже начала выделять дни для знакомств с мужчинами.

«Пока осторожно, но хожу. Какой мужчина может мне понравится? Главное, чтобы возникла «химия», так в двух словах и не объяснить. Я не прагматичный человек, для меня важны чувства», - цитирует слова Алсу Kp.ru.

Напомним, что адвокат Абрамова Александр Добровинский несколько раз намекал журналистам, что певица уже наладила личную жизнь после развода. Однако сама Алсу эту информацию опровергала. Она признавалась, что никакого романа у нее не было, а юрист распространяет ложную информацию.

Ранее Алсу рассказала о жизни в браке с Яном Абрамовым.