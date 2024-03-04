В Екатеринбурге без объяснения причины отменили концерт певицы Доры

В Екатеринбурге внезапно отменили концерт певицы Дарьи Шихановой, известной среди молодежи под псевдонимом Дора. Выступление должно было состояться 8 марта в клубе «Свобода».

Об отмене мероприятия сообщила сама артистка, но не уточнила причину. Кроме того, Дора заявила, что концерты в Саратове и Воронеже также не состоятся в назначенные ранее даты.

«К сожалению, наши встречи переносятся на другие даты. Новые даты обязательно сообщу», - написала исполнительница хита «Втюрилась» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского клуба «Свобода», сольный концерт Доры перенесли на 7 сентября.

«Все приобретенные билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно», - приводит Kp.ru заявление организаторов.

Ранее в Уфе отменили концерт Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Решение приняла сама артистка.