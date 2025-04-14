«В его первую неделю жизни»: дочь Анастасии Заворотнюк с новорожденным сыном прилетела в Россию

Впервые ставшая мамой дочь Анастасии Заворотнюк привезла новорожденного сына в Россию. В личном блоге Анна Заворотнюк поделилась кадрами с первой прогулки с ребенком по заснеженной Москве.

Дочь скончавшейся от рака актрисы опубликовала кадры с прогулки с новорожденным сыном Марселем. Судя по заснеженным деревьям на фото и видео, Анна Заворотнюк вернулась в Москву из Дубая, где в основном находилась во время беременности.

«Эти апрельские снежные дни добавили еще больше волшебства в его первую неделю жизни», — написала дочь Анастасии Заворотнюк.

С 2022 года звездная наследница живет в ОАЭ, где работает ее муж. В декабре 2024 года Анна Заворотнюк рассекретила свою беременность, а 2 апреля этого года впервые стала мамой. Примечательно, что Марсель появился на свет накануне дня рождения Анастасии Заворотнюк. Дочь артистки увидела в этом совпадении трогательный смысл.

«2 апреля навсегда в сердце, на свет появился мой Марсель. Сделала подарок мамочке на день рождения, ее день 3 апреля, теперь она его ангел-хранитель», — заявила Анна Заворотнюк.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к покойной актрисе после рождения сына.