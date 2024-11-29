В два раза поднял ценник перед новогодними праздниками: рэпер Джиган обновил прайс на выступления

Рэпер Джиган уже начал подготовку к новогодним корпоративам. Об этом говорит стоимость выступления, которая взлетела в два раза. Теперь за выступление артиста придется отдать 4 млн рублей вместо 2, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Те, кто позовут Джигана на корпоратив, должны будут исполнить все условия из его райдера. Так, рэпер не готов к общению, фотосессиям и записыванию видеоприветов. В гримерке у звезды должны быть два кальяна до выступления и после. Помимо этого, организаторы должны предоставить пять пачек сигарет.

Из напитков артист просит элитный алкоголь и газировку. Из еды — горячее и фрукты. Также Джигану необходима в гримерку большая музыкальная колонка определенной марки.

Ранее комик Алексей Щербаков поднял ценник на новогодние корпоративы. Теперь его выступление стоит 6 млн рублей.