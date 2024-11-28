Алексей Щербаков подорожал перед Новым годом до 6 млн рублей: раскрыт райдер юмориста

Комик Алексей Щербаков поднял ценник на новогодние корпоративы на 1,5 миллиона рублей. Он готов провести частную вечеринку за 6 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Щербаков предлагает заказчикам две программы на выбор. Первая длится 30 минут — это интерактивное выступление со стендапом. Вторая услуга — 4-часовое ведение праздника, но обязательно в тандеме, например, с коллегой по шоу «ЧБД» Тамби Масаевым, или с кем-то другим из юмористов.

За 30-минутный стендап комик перед Новым годом возьмет 3 миллиона рублей. А вот услуги Щербакова в качестве ведущего обойдутся уже в 6 миллионов.

При этом райдер у юмориста весьма скромный. Он просит микрофон и барный стул без спинки. В гримерке его должны ждать фрукты, ягоды и вода. До мероприятия по Москве звезда согласен доехать на такси бизнес-класса.

Ранее стало известно, что комик Нурлан Сабуров не стал поднимать ценник на новогодние корпоративы и готов выступать за 2 миллиона рублей. За эти деньги он готов веселить публику 25 минут. За 3,5 миллиона рублей Сабуров готов работать 3,5 часа в качестве ведущего праздника.