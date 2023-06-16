«В душе мне 20»: Любовь Успенская ответила хейтерам, критикующим ее съемки в обнаженном виде

Королева шансона Любовь Успенская ответила на критику своей внешности. 69-летняя певица заявила, что ни один нормальный человек не скажет, что обнаженной она выглядит позорно. Это она сказала в беседе с журналистами kp.ru.

Знаменитость рассказала, что придерживается правильного питания, поэтому даже в таком возрасте готова обнажиться в клипе. На вопрос, боится ли она хейтеров, Любовь ответила прямо.

«Ребята, ну слушайте, мне в душе 20 лет. Зачем мне бояться сплетников? Я, конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: «Ой, Люба, надо достойно стареть!». А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то», – поделилась мнением звезда.

Артистка отметила, что хочет сказать таким людям: «Да, и старей себе!». Знаменитость уверена, что злопыхатели нападают на нее только из-за зависти.

Успенская считает, что ни один нормальный человек не скажет, что она выглядит стыдно и позорно. По ее словам, умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно.

«Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже?» – рассуждает певица.

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