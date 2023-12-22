В Дубае отменили концерт Земфиры* за несколько дней до даты проведения

Концерт российской певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в Дубае отменен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, выступление артистки должно было состояться 23 декабря в гостинице Madinat Jumeirah. Уточняется, что мероприятие было отменено «по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов».

Деньги за билеты зрителями пообещали вернуть в установленном порядке. Примечательно, что цены на билеты на концерт певицы стартовали от 125 тысяч рублей.

Согласно афише на официальном сайте артистки, уже 12 января она выступит на острове Пхукет, а 16 января посетит с концертом Бали.

Ранее Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) рассказала своим фанатам, какое желание загадала на Новый год. Так, певица намекнула на желание снова выступать в родной стране, положив под елку футболку, оставшуюся после одного из гастрольных туров в России.

*(признана иноагентом на территории РФ)