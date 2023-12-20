Уехавшая во Францию певица Земфира* мечтает о концертном туре по России

Уехавшая из России певица Земфира Рамазанова* (Признана иноагентом на территории РФ) рассказала своим поклонникам, какое желание загадала на Новый год.

Артистка намекнула, что хочет снова выступать в родной стране и положила под елку футболку, оставшуюся после одного из гастрольных туров. На ней указаны даты прошедших концертов в разных городах России.

В ответ комментаторы предложили не мешать певице мечтать и напомнили ей об особом статусе.

«Может, ей уже намекнуть, что с её статусом она в Россию-то больше не поедет?» — приводит слова пользователя ИА Регнум.

С 2022 года исполнительница хита «Прости меня моя любовь» проживает во Франции. Как неоднократно подчеркивала Земфира*, за границей она чувствует себя гораздо лучше, чем в России.

Кроме того, она хвасталась, что получает даже больше предложений о концертах, чем на Родине, сообщает WomanHit.ru

Ранее мы писали, что с 1 января 2024 года россияне больше не услышат по радио песни рэпера Алишера Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ) и Земфиры* (Признана иноагентом на территории РФ). В действие вступает негласный стоп-лист артистов, уехавших из России.

*(Признаны иноагентами на территории России)