В допинг-пробах Камилы Валиевой нашли еще три препарата, об этом сообщает ИА Регнум.

Финские СМИ со ссылкой на источник сообщили о том, что в допинг-пробах Камилы Валиевой нашли три новых препарата помимо того, который был известен ранее.

В пробах фигуристки обнаружили гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Третье вещество не раскрывается. Однако отмечено, что оно обладает анаболическим эффектом. WADA намерено запретить его использование.

Напомним, Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном соревновании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако, позже стало известно о том, что у фигуристки обнаружили допинг. Тем не менее, Валиевой разрешили выступить в одиночном катании, где она заняла четвертое место.

Ранее мы писали о том, что депутат Ирина Роднина назвала ответственных за ситуацию с Камилой Валиевой.