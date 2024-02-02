Депутат Ирина Роднина назвала ответственных за ситуацию с Камилой Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ответственных за допинговый скандал с 17-летней фигуристкой Камилой Валиевой.

«У нас есть закон, который говорит о том, что если несовершеннолетний спортсмен принимал запрещенные препараты, то ответственность вплоть до уголовной несут врач, тренер и родители», - сказала бывшая спортсменка в комментарии Sport24.

При этом она подчеркнула, что не знает людей, которые защищали Валиеву, поэтому не может сделать однозначных выводов о ситуации.

«Есть факт дисквалификации, который указывает на проблемы с препаратами в спорте. Наказание слишком строгое для девочки, но факт был. А оценивать официальную версию с пирожками и стаканчиками уже поздно», — заключила Роднина.

В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) вынес жесткий вердикт по делу Камилы Валиевой. Ее отстранили на четыре года от соревнований, а также аннулировали все победы с 2021 года. Разбирательства начались два года назад, когда фигуристку обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине.

После дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место на Олимпиаде в Пекине. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Камилу Валиеву подвели ее юристы, которые настаивали на том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через десерт, приготовленный родственником. Однако они не смогли этого доказать.