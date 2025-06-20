«Если вы Слон, так в слонярне и сидите своей»: Шаляпин ответил на очередные нападки Дробыша

Артист Прохор Шаляпин отреагировал на заявление продюсера Виктора Дробыша, в котором он причислил себя к «Слонам», а певца – к «Моськам». Подобное сравнение шоумена не обидело, он лишь посоветовал композитору сидеть в своей «слонярне» и не лезть больше к нему. Об этом блогер сообщил StarHit.

Очередная волна конфликта Дробыша и Шаляпина поднялась из-за сообщений продюсера в общем чате «фабрикантов», в которых он иронично высказался о Прохоре. Певец не сдержался и ответил Виктору. Позже он поделился, что в тот момент хотел побить бывшего наставника. Композитор связал такую реакцию шоумена с проблемами с психикой и процитировал басню Крылова.

Шаляпин старается не подавать вид, что слова продюсера его задевают. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что лишь ждет, когда Виктор от него отстанет.

«Ну хорошо, я Моська. Зачем вы обо мне тогда говорите, о недостойной Моське? Не надо, пожалуйста, живите своей жизнью. Если вы Слон, так в слонярне и сидите там своей. Чего вы к нам, к Моськам лезете, к маленьким людям? Я никого не вспоминаю, никого не осуждаю. Все живите, как хотите. Я добрый человек», - заявил Шаляпин.

Конфликт Прохора с продюсером продолжается уже много лет. Виктор Дробыш считает, что «откопал мумию» Шаляпина, но он выбрал путь не музыки, а скандалов и эпатажа на ток-шоу.

Ранее родственники Федора Шаляпина запретили Прохору Шаляпину приезжать к ним.