Певица Кристина Орбакайте назвала 11-летнюю дочь Клавдию диким ребенком

Певица Кристина Орбакайте раскрыла подробности характера маленькой дочери. По признанию артистки, 11-летняя Клавдия, несмотря на миловидную внешность, довольно непростой ребенок с буквально диким характером.

Наследница Аллы Пугачевой никогда не скрывала, что имидж девочки совершенно не соответствует тому, какая она на самом деле. Кристина делилась, что она сильно отличается от своих старших братьев Никиты и Дени – если они были больше спокойными и послушными, то их сестра полная противоположность. С самых юных лет Клавдия вела себя с родителями на равных, и из-за этого у них нередко возникали конфликты.

«У нас с ней долгий разговор и выяснение отношений», - цитирует слова певицы издание «7 Дней.ru».

Отметим, что неверное представление поклонников о характере Клавдии появилось из-за того, что Орбакайте в основном показывала дочь на снимках довольно милой. Недавно же в Сети она опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала «истинное лицо» девочки. На нем она предстала в довольно дерзком образе. Клавдия позировала матери в темных очках с высунутым языком.

Ранее стало известно, какую сумму Кристина Орбакайте берет за выступление в России.