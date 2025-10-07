В доме певицы Аниты Цой нашли набитую ценностями комнату. Артистка рассказала в беседе с mk.ru, что они отпраздновали с мужем годовщину свадьбы и пригласили друзей, которые принесли множество подарков. Презентов было так много, что для них понадобилась отдельная комната в их загородном доме.

Супруги отметили «коралловую свадьбу» в большой компании. Друзья и родные поздравили их с 35-летием брака и преподнесли подарки. По словам Аниты, все они были необычными и несли в себе смысл.

«Например, большая икона, призванная оберегать дом. Дарили нам палантины, чайные и столовые сервизы. Например, набор ложек и вилок с перламутровыми наконечниками. Получили мы два огромных коробка мужской и женской косметики. Причем маски для лица были только в наборе для мужа. Он потом смеялся, что еще никогда там много средств для ухода не использовал. Вручили нам две меховые шапки, в которых мы похожи на двух веселых якутов», – поделилась певица.

Она добавила, что мужу очень понравилась обувь, украшенная оригинальными значками на тему каратэ. Он оценил презент, так как является президентом Федерации каратэ России.

Сам мужчина подарил супруге необычные цветы – орхидеи редкого сорта ванда, которые растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии. Звезда рассказала, что это растение является символом их любви. Именно поэтому муж заказал целое дерево с цветами.

«И еще – машину такого же цвета. От сына – невероятной красоты сервиз. А от свекрови – золотое украшение, которое передается в семье по женской линии из поколения в поколение», – добавила Цой.

Супруги поставили перед входом коробку для денежных презентов. Она в итоге была заполнена, о чем сообщила певица.

