«В доме не бывает колбасы и сосисок»: Ирина Понаровская раскрыла способ следить за фигурой

Певица Ирина Понаровская рассказала, что каждый раз вернуться в нужный вес ей помогает голодание. Артистка заявила, что данный метод ей подходит, хотя для многих неприемлем.

Подробностями Понаровская поделилась в программе Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

По словам певицы, в период отсутствия на сцене в течение 10 лет она ела все. Однако у Понаровской есть «лечебный метод», который «как дополнительный бонус дает каждый раз возврат в нужные параметры». Речь идет о голодании.

«Я голодаю очень круто», - поделилась исполнительница.

Она подчеркнула, что не агитирует голодать, так как для кого-то метод вреден или неэффективен. При этом Понаровская редко встает на весы – она не слишком беспокоится за килограммы.

«У меня в доме не бывает колбасы, сосисок. Если я говорю о голодании, то это не значит, что я агитирую. Но это только мой метод, это панацея для меня», — заключила певица.

Ранее сообщалось, что россияне раскритиковали Понаровскую за пост о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Подписчики спрашивали у певицы, «где ваше сострадание».