«Где ваше сострадание к людям?»: разгневанные подписчики упрекнули Понаровскую в бесчеловечности

Заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская накануне высказалась о трагедии в «Крокус Сити Холле». Звезда призналась в любви к концертному залу, назвав его разрушение «особым горем для артистов». Россияне раскритиковали пост певицы за то, что она жалеет в первую очередь здание, а не людей.

Подписчики Понаровской оставили гневные комментарии под ее постом в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Они упрекнули артистку за слова в адрес здания, обвинив ее в бесчеловечности.

«Здание она жалеет, вот ужас, что с человеком то?»; «Пожилая, женщина. Где ваше сострадание к людям?»; «Зал отстроят, а вот жизни не вернуть», — написали подписчики певицы.

Напомним, артистка написала, что для артистов разрушение «Крокус Сити Холла» — «это все равно что потерять свой дом!». Однако в другом посте Понаровская почтила память погибших во время теракта и выразила соболезнования семьям, потерявшим родных при трагедии.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием прорвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.