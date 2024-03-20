В Доме моды Зайцева рассказали о здоровье сына модельера после слухов о госпитализации

Директор Дома моды Зайцева опровергла слухи о госпитализации сына модельера. Екатерина Пантелеева высказалась о здоровье 64-летнего Егора Зайцева в беседе с РЕН ТВ.

Женщина подчеркнула, что у нее нет информации о госпитализации мужчины, она ею не располагает. Но на вопрос «С Егором Зайцевым все в порядке?» она ответила утвердительно.

«Да», – заявила Пантелеева.

Ранее в некоторых Telegram-каналах и СМИ появилась информация об ухудшении состояния сына известного российского модельера. Сообщалось, что ему потребовалось переливание крови в связи с тяжелым онкологическим заболеванием.

Егора Зайцева уже госпитализировали в середине февраля с коронавирусом. Но директор модельного агентства Дома моды Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла это и назвала другой диагноз, из-за которого сын модельера был госпитализирован. По ее словам, причиной стала анемия. Ему сделали переливание крови. Пантелеева предположила, что жизни Зайцева ничто не угрожает. Она указывала, что анемия развилась вследствие травли, устроенной после смерти отца.

Ранее были раскрыты подробности последних дней жизни комментатора Василия Уткина. Напомним, что он умер 19 марта, ему было всего 52 года.