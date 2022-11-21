В доме Ивана Урганта и других звезд на Патриарших прудах произошел пожар

В элитном районе Москвы на Патриарших прудах случился пожар в звездном доме, где проживают Иван Ургант, Ян Янковский и Алиса Хазанова. Никто из жильцов не пострадал.

В последнее время Патриаршие пруды для жилья выбирают многие артисты и известные деятели России. Кто-то устал от шумных вечеринок, а кого-то просто привлекает атмосфера уютного района в центре столицы. Жилье здесь стоит недешево, поэтому его могут позволить только те, кто не испытывает финансовых трудностей.

Сообщается, что шоумен Иван Ургант, банкир Ян Янковский и актриса Алиса Хазанова проживают в «неизвестном» многоквартирном доме, в котором сегодня произошел пожар. Пришлось задействовать шесть пожарных расчетов, чтобы его потушить. Ни звезды, ни другие жильцы не пострадали. Однако некоторые помещения сгорели, и придется потратить немаленькую сумму на химчистку, чтобы привести свои вещи в порядок.

О причинах возгорания пока не известно.

Отметим, что Иван Ургант в последнее время редко появляется на публике и выходит на связь. Недавно отец шоумена защитил сына от нападок в Сети и заявил, что Иван не является врагом народа.