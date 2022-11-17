«Кремль к нему претензий не имеет»: отец Урганта защитил сына от нападок

Вокруг Ивана Урганта возникла напряженная обстановка: с февраля месяца его шоу на «Первом» канале сняли с эфира, а самого ведущего прозвали предателем Родины, обвинив в том, что он покинул территорию России. В эксклюзивном интервью для «КП» отец Ивана прокомментировал ситуацию.

В первую очередь Андрей Ургант сделал важное заявление: его сын – не враг народа. Подтвердил актёр эти слова тем, что сам Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал Ивана большим патриотом. «Кремль к нему никаких претензий не имеет, и никуда из страны сын в жизни не уезжал», – сообщил отец Урганта.

Кроме того, артист рассказал и о том, чем сейчас занимается Иван. Так, мужчина заверил: Ургант с большим уважением относится к своей работе и телевидению, но сейчас совсем не время для развлекательных шоу, поэтому большую часть времени он проводит с семьей. «Мне кажется, когда гибнут люди – это кощунство: плясать, орать, песни петь, как делают некоторые каналы. Мой сын такого же мнения», – добавил Андрей Ургант.

Напомним, что совсем недавно и Алла Михеева рассказала о том, что происходит в жизни телеведущего. Подробности читайте в этой статье.