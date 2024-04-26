«В дичайшей депрессии»: внучка экс-президента Узбекистана Тилляева о последствиях развода

Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева рассказала о тяжелой депрессии после развода. Она поделилась подробностями личной жизни в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Осенью прошлого года стало известно, что Марьям Тилляева официально развелась с блогером Амираном Сардаровым. У мужчины была скандальная репутация, но это не помешало девушке влюбиться в него. Как оказалось, после разрыва она испытала огромный стресс. К счастью, рядом были близкие люди.

«Когда я была в дичайшей депрессии (мне было очень плохо после развода, во время развода — потому что мы все делили в это время), мне написал мой друг. Он уже шесть лет живет в Малави (это одна из беднейших стран в мире) и построил там свою небольшую деревню, которая sustainable, самодостаточная», – поделилась девушка.

Она рассказала, что друг пригласил ее в эту деревню, чтобы она отдохнула и «поиграла с детьми». Он был убежден, что после этого Марьям станет намного легче, и она выйдет из этого ужасного состояния.

В эфире подкаста внучка экс-президента Узбекистана также заявила, что в ближайшее время хочет запустить свое шоу, где будут обсуждаться женские проблемы. Оно выйдет в России, но название не раскрывается.

«В дальнейшем там будут присутствовать и мужчины. Я хотела бы сделать такую небольшую передачу, где мужчины тоже высказывают свою точку зрения», – поделилась девушка.

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