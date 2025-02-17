«В детстве сильно горбилась»: Анастасия Решетова призналась, что ее дразнили из-за высокого роста

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Telegram-канале пост, который посвятила своему росту. Оказывается, в детстве будущая модель сильно комплексовала из-за него. В школе она подвергалась издевательствам со стороны сверстников.

По словам Анастасии, ей даже приходилось горбиться, чтобы скрыть свой высокий рост и быть как остальные. В итоге это привело к плачевным последствиям в виде сутулости и искривления.

«Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост», — написала Решетова.

Чтобы исправить эти нюансы во внешности, девушка начала заниматься растяжкой. Благодаря ей, как отмечает модель, удалось стать гибкой и более расслабленной в движения.

Ранее Решетова публично уколола певицу Алсу на своем дне рождения. Между знаменитостями в 2024 году разгорелся скандал.