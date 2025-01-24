«Гнильцой запахло. Насть, серьезно?»: Решетова публично уколола Алсу

Модель Анастасия Решетова публично уколола певицу Алсу. На своем дне рождения блогерша не удержалась и пошутила в адрес артистки. Однако юмор в Сети не оценили. Об этом сообщает Woman.ru.

В 2024 году разгорелся скандал, в который оказалась втянута экс-возлюбленная рэпера Тимати. Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым и намекнула, что у него была интрижка с Решетовой. После этого модель начали травить в Интернете, хоть она и не подтверждала догадки пользователей.

И стоило всем слухам затихнуть, как Анастасия лично напомнила о них. На вечеринке по случаю своего дня рождения она вышла на сцену перед гостями и публично подколола Алсу. Певец Алексей Чумаков, выступавший на празднике, передал имениннице микрофон, чтобы она ему подпела, однако блогерша не стала.

«Я не певица, меня перепутали», — пошутила Анастасия.

Сам Чумаков юмор не оценил, зато посмеялся друг Решетовой — стилист Алеко.

«Ну сколько можно… Нужно же иметь свое достоинство», «Гнильцой запахло. Насть, серьезно? В свой день рождения перед гостями ты говоришь об Алсу?», «Сейчас чувствует себя прекрасно и думает, что ее-то никогда не бросят, не кинут и не променяют, как станет чуть постарше. Ну да, ну да», — возмущаются пользователи в Сети.

Ранее Анастасия Решетова призналась, что перестала летать частными бортами.