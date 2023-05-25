НАШ ШОУБИЗ
19:00, 25 мая 2023
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В деревянной коробке: сыну Гурцкой на похоронах вручили подарок, от которого у всех выступили слезы

Сыну Дианы Гурцкой на похоронах вручили подарок, от которого у всех выступили слезы.

В деревянной коробке: сыну Гурцкой на похоронах вручили подарок, от которого у всех выступили слезы

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Сын певицы Дианы Гурцкой на похоронах отца, Петра Кучеренко, получил особый подарок в деревянной коробке. Подробности рассказала певица Алена Кравец.

Как государственного деятеля, Кучеренко хоронили со всеми почестями: на прощании гроб с телом замминистра образования был накрыт флагом. Перед погребением триколор свернули особым образом: его сгибы символизируют жизнь и веру.

«Флаг аккуратно поместили в деревянную коробку. И отдали сыну Петра и Дианы. Никто не ожидал такого», - сообщила Кравец.

К сыну Кучеренко обратились со словами: «Примите от нас этот символ Российского государства, верным сыном которого Петр всегда был».

Для подростка подарок останется памятью на всю жизнь.

«В тот момент, когда Константину отдавали флаг, у всех присутствующих на глазах выступили слезы», - добавила певица в разговоре с сайтом mk.ru.

Кравец отметила, что Константин – единственный сын Кучеренко. Отец его очень любил. Мальчик отлично учится и очень развит. Кравец выразила надежду, что после смерти отца брат Гурцкой и другие родственники сделают все, чтобы парень стал настоящим мужчиной.

Напомним, Кучеренко похоронили 24 мая на Троекуровском кладбище. Гурцая захотела, чтобы могила мужа была расположена вдали от захоронения певицы Юлии Началовой.

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