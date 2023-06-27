В день сорокалетия певица Алсу рассказала, как относится к старению

27 июня певице Алсу исполнилось 40 лет. В своем личном блоге она сообщила, что ее совсем не пугает эта цифра, более того, Алсу рада осознанному состоянию, благодарит предыдущий опыт и понимает свои цели и желания.

Об это сообщает Газета.Ru.

Певица также поблагодарила родителей за жизнь и дала обещание всегда ценить и любить их. Отдельно она сказала спасибо своей семье и друзьям, пояснив, что они делают ее счастливой.

Певица начала свою карьеру в 1998-м году, когда выпустила два трека «Зимний сон» и «Иногда». В следующем году она выпустила первый альбом, в 2000-м была участницей «Евровидения», где заняла второе место. Кстати, до этого представителям из России не удавалось занять такое высокое положение. Даже Алла Пугачева в 1997 году заняла лишь 15-е. В 2010 году Алсу стала заслуженной артисткой Татарстана, а в 2018 — Российской Федерации. Кстати, за период музыкальной карьеры артистке удалось исполнять хиты и с зарубежными музыкантами: Джоном Бон Джови и Энрике Иглесиасом.

Ранее мы писали, что Алсу уехала в Америку и сняла обручальное кольцо. Однако сама певица слухи о разрыве с супругом бизнесменом Яном Абрамовым не подтвердила.