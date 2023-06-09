Сняла обручальное кольцо: певица Алсу уехала из страны без мужа

Певица Алсу всегда радовала поклонников только хорошими новостями, поэтому, когда в Сети появились слухи о возможном расставании красавицы с мужем, многие подумали, что это фейк. Недавно звезда улетела в Америку, а на новых фотографиях позировала без обручального кольца. Фанаты начали переживать за артистку.

Напомним, что Алсу много лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, от которого у нее трое детей. В Сети певица делилась семейными фотографиями и признавалась супругу в любви. Но находятся сплетники, которые пишут, что мужчина неверен жене. Звезда никогда не комментировала слухи о личной жизни и держится в тени.

Все было бы хорошо, если бы не новые снимки женщины. Внимательные подписчики обратили внимание, что во время прогулки по улицам Нью-Йорка Алсу была без обручального кольца. Но как пишет kp.ru, женщина и ранее могла появляться без этого символа супружеской жизни.

В личном микроблоге артистки иногда бывают откровения о жизни.

«У нас с вами такая «бурная» и богатая фантазия. Бывает, напридумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это все взялось. Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря! А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!» – давала совет звезда.

Алсу писала, что муж всегда говорит ей комплименты и уделяет много внимания. Сам бизнесмен в последние годы тоже изменился в лучшую сторону. Именно после этого ему стали приписывать любовниц.

«Ян тоже за собой следит: похудел, помолодел. Я, кстати, не вижу ничего плохого в том, что в последнее время и мужчины хотят продлить свою молодость», – высказывалась артистка.

Ранее мы писали о том, как 39-летняя Алсу сделала заявление на фоне проблем с налоговой.