В день его рождения: Тутта Ларсен показала старшего сына, отслужившего в армии

Старшему сыну телеведущей Тутты Ларсен исполнилось 20 лет. Она поздравила Луку с днем рождения в социальных сетях и показала фотографию с именинником.

Телеведущая выложила снимок с молодым человеком. Звездная мама и сын сделали селфи в домашней обстановке. Опубликованную фотографию Тутта сопроводила небольшим текстом, в котором пожелала счастья Луке.

«В это очень сложно поверить, но сегодня моему первенцу 20 лет. Этот мальчик теперь мужчина, а все, что я знаю о материнстве и вообще о себе, я знаю во многом благодаря ему. Никто на свете не чувствует меня так хорошо, как Лука... Взрослый мамин сын. Будь счастлив, сынок! Слава Богу за тебя», — написала Ларсен.

В ноябре прошлого года молодой человек вернулся из армии. Это было решение самого Луки. Сначала Тутта испугалась за сына, а потом все-таки смирилась с его выбором.

Ранее сообщалось, что теннисистка Мария Шарапова показала подросшего сына. Отцом мальчика является миллионер Александр Гилкс.