В деле обвиненного в растлении несовершеннолетних Оксимирона* появились новые подробности

В деле рэпера Оксимирона*(признан иноагентом на территории РФ) появились новые подробности. Super.ru выяснил, что в прокуратуру была подана жалоба на медленное расследование, поэтому его могут ускорить.

По данным источника, дело о растлении несовершеннолетних было передано в Уфу, так как именно там состоялся концерт, на котором рэпер, предположительно, совратил девочку-подростка Викторию. Она утверждает, что артист общался с ней в соцсетях, а на одном из выступлений изнасиловал.

Сообщается, что Викторию допросили дистанционно, так как она проживает в США. Сам же Оксимирон* скандал никак не комментировал. Адвокат потерпевшей Константин Ерохин отметил, что после огласки фанаты артиста затравили девушку в Сети, поэтому сейчас она предпочитает не выходить на связь.

«Очень некрасиво ведут себя поклонники Оксимирона*, которые травят жертву и пишут всякие гадости в соцсетях. Мы вышли из публичного поля и не хотим больше комментировать ситуацию», - заявил юрист.

