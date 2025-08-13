Уехавшая из России после начала СВО группа «Сплин» возобновляет бизнес в России

Группа «Сплин» решила возобновить бизнес в России, несмотря на эмиграцию. После начала СВО музыканты покинули страну, но спустя три года захотели вновь зарабатывать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у артистов уже есть один убыточный бизнес – ООО «Сплин». В прошлом году фирма ушла в минус на 38 млн рублей. Однако музыканты захотели открыть еще одну компанию, которую назвали, как и свой последний трек, «Ласта и паста». Заявка на регистрацию была подана в Роспатент.

Предположительно, «Сплин» собирается под новым брендом торговать одеждой, а также заниматься арендой музыкального оборудования. Инструменты артистов несколько лет лежат в Москве, несмотря на их отъезд.

Напомним, что после начала СВО лидер музыкального коллектива Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» уехавшим из РФ артистам. После этого концерты группы начали отменять по стране. «Сплин» перебрались за границу и практически перестали выступать. На 2025 год запланировано всего четыре концерта.

Ранее лидер «Сплина» продал загородный дом в Петербурге.