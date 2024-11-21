В деле об афере с квартирой Ларисы Долиной новый поворот: что известно об очередном подозреваемом

Задержан новый подозреваемый по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Обвиняемый, предположительно, получил деньги от артистки и распределил их между соучастниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, задержан 27-летний сотрудник склада Wildberries. При обыске у него обнаружили банковскую карту, на которую Долина перевела 10 млн рублей. Отмечается, что именно он привлек к преступной схеме другого подозреваемого, который уже был ранее задержан.

Экс-сотруднику склада маркетплейса предъявили обвинения по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». На момент задержания он находился в розыске. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, Лариса Долина не теряет надежду, что сможет вернуть квартиру. Шансы певицы оценил юрист Дмитрий Царебулев.

«В целом судебная практика складывается таким образом, что если добросовестный приобретатель не знал о совершаемых третьими лицами мошеннических действиях и не участвовал в них, то иск о признании сделки недействительной не подлежит удовлетворению. А вот встречный иск нового собственника жилья о выселении может быть удовлетворен», - цитирует слова юриста WHOOPEE.ru.

Ранее Лариса Долина разозлилась на журналистку из-за личного вопроса.