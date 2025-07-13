В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились трое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Три новых фигуранта появились в деле о покушении на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Также в Басманном суде подозреваемым была продлена ранее назначенная мера до 14 октября 2025 года. Молодых людей подозревают еще и в избиении людей на национальной почве.

Напомним, в 2023 году ФСБ предотвратила покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Причастными к подготовке оказались члены неонацистской группировки «Параграф-88» — они проводили разведку на местах работы журналисток. У подозреваемых изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.

Ранее мы писали о том, что в Сети высмеяли новый образ Собчак из-за сапог-пакетов.