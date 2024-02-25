«В данный момент я зарабатываю больше»: Оксана Самойлова раскрыла, как делит бюджет с Джиганом

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в новом выпуске YouTube-шоу «Есть вопросики» Иды Галич рассказала, как делит бюджет с мужем.

По словам модели, сейчас Джиган испытывает финансовые трудности.

«В данный момент я зарабатываю больше. Но были и другие времена. Последнее путешествие в Дубай муж оплачивал полностью. Есть его деньги, которые тратят все. Есть мои деньги, которые только мои», — поделилась Оксана Самойлова.

Кроме того, в семье Джигана и Оксаны Самойловой принято поощрять детей за хорошее поведение и высокие оценки в школе.

«Я не говорю, что так должны делать все. Так принято у нас. Считаю, что дети должны иметь деньги с более-менее адекватного возраста, с пяти-шести лет. Вначале они будут тратить их на ерунду, потом станут более избирательными», — отметила модель.

Также Оксана Самойлова призналась, что у них в семье даже действуют определенные правила в отношении детей.

«У нас есть правила, чего нельзя делать в семье Самойловых. А именно: портить имущество, портить здоровье себе и другим членам семьи, уважать всех взрослых, которые есть в доме, в том числе и помощников по хозяйству», — рассказала знаменитость.

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