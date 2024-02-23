Скинули 45 млн рублей: Джиган и Оксана Самойлова решили поскорее продать шикарный особняк

Рэпер Джиган и его супруга, блогер Оксана Самойлова решили поскорее избавиться от шикарного особняка в поселке Шато-Соверен, который изначально оценивался ими в 200 млн рублей. Теперь же стоимость недвижимости составляет 155 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семейная пара, по всей видимости, захотела ускорить процесс продажи и скинула 45 млн рублей. Особняк, по данным СМИ, до сих пор находится в ипотеке, которую взял Джиган. Внутри есть просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с индивидуальными гардеробными и санузлами. Также на территории стоит отдельный гостевой дом на 250 квадратных метров.

Несмотря на такое великолепие, пара и их четверо детей в этом особняке не проживают. Звездное семейство снимает похожее жилье, но только с еще большим потенциалом.

Ранее Оксана Самойлова вспомнила, как везла Джигана в психбольницу. Это произошло незадолго до рождения четвертого ребенка.