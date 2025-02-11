«В честь моего дяди»: Алла Довлатова раскрыла имя внука

Российская радиоведущая и актриса Алла Довлатова раскрыла имя внука. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам знаменитости, дочь назвала наследника в честь их родственник-разведчика.

«Внука назвали Анатолием. Дочка захотела, в честь моего дяди. Он очень героический был человек. Военный разведчик», — поделилась Довлатова, отвечая на вопрос подписчика.

У Аллы Довлатовой четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с предпринимателем Дмитрием Лютым. Радиоведущая рассказывала, что вышла за бизнесмена назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а спустя 12 лет «сбежала» от мужа.

С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, пара растит двух дочерей — Александру и Марию.

Мальчика родила старшая дочь знаменитости. Актриса признавалась, что Дарья пока не вышла замуж, однако возлюбленный сделал ей предложение. Знаменитость отказалась называть имя будущего зятя по просьбе пары, которая избегает публичности.

Ранее Алла Довлатова рассказала, кто еще погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса».