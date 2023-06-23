В черных очках и с залысинами: Альбина Джанабаева впервые за год показала мужа Валерия Меладзе

Напомним, что звезды узаконили свои отношения в 2014 году. У них есть старший сын Константин, которому 19 лет, восьмилетний Лука и дочь Агата, которой всего два годика. Когда у супругов родилась наследница, то они часто публиковали забавные видео, где рассказывали о воспитании малышки. Тогда звездные родители признавались, что обходятся без нянь, чтобы наблюдать за тем, как растет их ребенок.

У Меладзе есть также трое детей от предыдущего брака с Ириной Малухиной. Старшей дочери Инге 32 года, средней Софье 24 года, а младшей Арине 20 лет. С отцом они поддерживают связь, а вот с Альбиной, по информации СМИ, общаться не желают.

Ранее мы писали о том, как оставшись без крупных площадок в России, певец Валерий Меладзе дает концерты в Турции.