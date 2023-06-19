Оставшись без крупных площадок в России, певец Валерий Меладзе дает концерты в Турции

Валерий Меладзе сосредоточился на частных выступлениях после отмены концертов в России.

Об этом сообщает Экспресс газета.

После конфликта на родине музыкант переехал в теплые страны, где теперь он выступает для небольшой публики. Корпоративы остаются самым важным источником дохода певца.

Крупные концерты Меладзе дает пока только в Турции. Однако поклонники организацией мероприятий не довольны: они утверждают, что билеты стоят неоправданно дорого (до 350 евро за билет — 32 тысячи рублей) и что певец использует фонограмму. Более того, фанаты обеспокоены внешним видом артиста, у которого явно «шалят» нервы.

Кстати, в одном из своих последних интервью певица и подруга Валерия Меладзе, Лайма Вайкуле рассказала о новом месте жительства музыканта.

Ранее мы писали, как выглядит особняк семьи старшего брата Валерия, Константина Меладзе и Веры Брежневой, который сдают в аренду за 1,8 млн рублей.