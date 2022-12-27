В черном и без Веры: пропавший Константин Меладзе вышел в свет и обозначил свое местоположение

Этот год стал переломным для многих артистов отечественного шоу-бизнеса. Братья Меладзе из-за открытой критики СВО потеряли российскую аудиторию и как следствие свои гонорары, поэтому были вынуждены вместе с женами улететь за границу. Валерий Меладзе время от времени появляется в Сети, и преданные поклонники знают о большинстве передвижений артиста, а вот о его старшем брате до сегодняшнего дня не было никаких вестей.

В последнее время в Сети много обсуждался приближающийся развод Константина и Веры Брежневой. Якобы пара уже давно не живет вместе, и пока певица пытается построить заново свою карьеру в Европе, ее муж скрывается то в Латвии, то в Италии. Но сегодня появилась информация, что Константин объявился в Германии, в Берлине. Он пришел на концерт младшего брата Валерия. При этом поклонники подметили, что вместе с композитором не было его супруги.

Во время выступления исполнитель позвал брата к себе на сцену. Кадры с этого момента запечатлели поклонники из зрительного зала. На фотографиях Константин выглядит неважно – он заметно осунулся и при этом был как будто в трауре. Такой эффект создавался из-за его полностью черной одежды.

Отметим, что хоть Веры Брежневой не было вместе с мужем на концерте, это не подтверждение их развода. Напротив, певица сейчас тоже находится в Германии, и, возможно, они с супругом решили там обосноваться. К тому же недавно появились слухи, что исполнительница скрывает беременность. Это также может служить причиной, почему она не вышла в свет вместе с композитором.