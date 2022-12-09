На фоне слухов о разводе Веру Брежневу заподозрили в беременности

После начала специальной военной операции Вера Брежнева покинула территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к ситуации. Сейчас звезда проживает в Италии и пытается строить карьеру в странах Европы. К слову, ей удается это удачнее, чем другим эмигрировавшим знаменитостям. Вчера артистка выступила в Риге при полном зале, и вечер запомнился не только исполнением любимых хитов.

Вера появилась на сцене в струящемся белом платье, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. Если хорошенько присмотреться, то может показаться, что звезда находится на последних месяцах беременности.