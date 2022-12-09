На фоне слухов о разводе Веру Брежневу заподозрили в беременности
После начала специальной военной операции Вера Брежнева покинула территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к ситуации. Сейчас звезда проживает в Италии и пытается строить карьеру в странах Европы. К слову, ей удается это удачнее, чем другим эмигрировавшим знаменитостям. Вчера артистка выступила в Риге при полном зале, и вечер запомнился не только исполнением любимых хитов.
Вера появилась на сцене в струящемся белом платье, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. Если хорошенько присмотреться, то может показаться, что звезда находится на последних месяцах беременности.
То самое платье, которое подчеркнуло изменения в фигуре артистки
Фото: Из профиля Instagram дочери Брежневой - Сары (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Кроме того, кадрами с концерта поделилась и дочка Брежневой - Сара, на которых еще больше заметен округлившийся живот. Поклонники артистки остались в неведении: Вера сильно поправилась или действительно находится в интересном положении?
Несмотря на все слухи, певица никак не комментирует ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что артистка сменила псевдоним. Подробности читайте в этой статье.