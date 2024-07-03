В Череповце отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На днях Александр Гудков анонсировал премьеру очередного выпуска настольных игр «Подземелья Чикен Карри», которое выпускает команда комика. Ожидалось, что показ пройдет в кинотеатрах Череповца, Тольятти и Набережных Челнов.

Однако после жалоб активистов, которые припомнили юмористу пародию на песню Шамана «Я русский», власти Череповца отменили показ. Об этом сообщил начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

«Мы с коллегами связались с руководством данной киноорганизации и были услышаны. Показ в Череповце отменен. Обращаюсь к руководству других частных организаций кинопроката в Вологодской области. Последуйте примеру коллег. И впредь внимательней подходите к подбору контента для показа», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что происходит с жизнью Александра Гудкова после волны «отмен».