«В чердачке что-то есть или сквозняк?»: Александр Васильев высмеял Лилию Рах за фамилию и безграмотную речь

Уехавший из России историк моды Александр Васильев вновь оскорбил дизайнера Лилию Рах, занявшую принадлежавшее ему ранее кресло ведущего в шоу «Модный приговор» на Первом канале.

«Сделали импортозамещение и привезли из Казахстана Лилю Рах, чья настоящая фамилия Раух. Она немка. Раух звучит слишком по-немецки и даже как-то благородно, а Рах — типа трах-драбадах. Хорошо!» - посмеялся Васильев над конкуренткой в шоу на YouTube-канале Kirill Vyalykh.

При этом он отметил, что для своего возраста Рах хорошо выглядит, имеет подтянутую, пропорциональную фигуру. Однако стиль работы новой ведущей телепроекта Васильеву совершенно не понравился. В частности, он раскритиковал манеру речи Рах.

«Я говорил по-русски грамотно и интеллектуально обоснованно. Так говорит и моя коллега Эвелина Хромченко. То, как говорит госпожа Раух… Ну, это совсем другой стиль. Можно я скажу? Не одевать, а надевать, мои прекрасные… Мне правда стыдно порой… В чердачке что-то есть или сквозняк?!» - обратился Васильев к ведущим «Модного приговора».

Ранее Лилия Рах ответила Александру Васильеву, назвавшему ее «хабалкой». Она заявила об уважительном отношении к историку моды и призналась, что наблюдает за его лекциями. При этом Рах отметила, что знания Васильева о моде уже сильно устарели.