Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне, повторившей ее операцию «лисьи глазки»

Блогер Виктория Боня встретила модель Беллу Хадид на Каннском кинофестивале. Напомним, некоторое время назад российская знаменитость сделала операцию «лисьи глазки», которую первой у хирурга Чи Чи Као выполнила Хадид.

Проходя мимо Бони, модель сделала ей комплимент. Американская звезда произнесла: «You are beautiful» (переводится как «ты красивая»).

Боня разместила соответствующее видео на своей странице в соцсетях. В публикации она написала: «Когда Бэлочка говорит тебе, что ты красивая».

Интернет-пользователи заметили, что модель «всем это говорит и все это выкладывают». Кто-то предположил, что Боня «стояла у входа не как участница, а зритель».

Ранее блогер Марьям Тилляева удивилась, что Боня продает билет на Каннскую кинодорожку за 30 тыс. долларов. По словам Тилляевой, в лучшем случае стоимость прохода составляет 5 тыс. долларов.