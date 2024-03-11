«В чем суть шоу, я так и не понял!»: Водяной Стас Ярушин раскритиковал проект «Маска»

Актер Стас Ярушин, который покинул шоу «Маска», обрушился с критикой на судей. Он заявил, что его выгнали без причин, ведь он делал все для дальнейшего участия в проекте. Однако его стратегия провалилась.

В очередном выпуске программы члены жюри приняли решение раскрыть Водяного. Причем они не были уверены, кто именно прятался в костюме. А в нем оказался Стас Ярушин, известный по роли в сериале «Универ». После ухода из «Маски» он вышел на связь с поклонниками в личном блоге и признался, что сильно разочарован. Он не ожидал, что так скоро его исключат из числа участников.

По словам Ярушина, он делал все для того, чтобы дойти до финала. Он скрывал свою личность, и никто из судей не догадался, кто именно Водяной. Тем не менее, он попал в номинацию.

«В чем суть шоу «Маска», я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? <…> Костюм не тот? Номер, поставленный режиссером, не тот? Выбор песни не вкатил? Все это дело вкуса, друзья», - негодовал Стас.

Актер признался, что собирался в следующих выпусках демонстрировать свои вокальные данные, но ему такой возможности не дали. Все это сильно расстраивает Ярушина, так как это не первый проект, в котором он терпит неудачу. Он отметил, что таким образом, по всей видимости, его «испытывает на прочность музыкальный Бог».

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