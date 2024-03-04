«Теперь буду петь в караоке»: Настасья Самбурская расстроилась из-за разоблачения в шоу «Маска»

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что столкнулась с панической атакой в шоу «Маска». По ее словам, это произошло в первый раз, когда она надела костюм Мотылька.

В минувшие выходные проект телеканала НТВ покинула звезда сериала «Универ». Она выступала в костюме Мотылька и очень расстроилась, когда члены жюри выдвинули ее в номинацию. С первых выпусков Регина Тодоренко предполагала, что в новом сезоне принимает участие Самбурская, и не прогадала. Как призналась актриса, она изначально думала, что именно супруга Влада Топалова ее разгадает.

На проект у Настасьи были большие планы, она приготовила несколько номеров. Но не смогла их все представить зрителям и жюри.

«Одну горячо любимую моему сердцу — «Кабриолет» — теперь, значит, буду петь в караоке. В маске Мотылька очень жарко, как в сауне, крылья довольно тяжелые. Обзор небольшой: чтобы разглядеть сцену и жюри, нужно поворачиваться всем телом», - цитирует слова актрисы StarHit.

Привыкнуть к костюму Самбурской было непросто. У нее были утяжелители в ногах и накладные ягодицы. Но за время репетиций и выступлений у нее получилось стать единым целым с Мотыльком.

Также артистка призналась, что, несмотря на уход из шоу, она будет продолжать следить за сезоном. А болеть она собирается за Акулу. По ее словам, участник успел потрогать ее за грудь за кулисами, поэтому ей интересно, кто скрывается в костюме.

Ранее Настасья Самбурская ответила на критику в сериале «Престиж».