«В чем смысл?»: певица Алсу раскрыла свое отношение к брендовым вещам

Певица Алсу рассказала о своем отношении к брендовым вещам. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» исполнительница хита «Зимний сон» призналась, что предпочитает не гнаться за брендами. Такого же принципа знаменитость придерживается и в воспитании детей.

Так, по словам Алсу, ее дети не избалованы. У дочерей артистки есть айфоны, но они не последних марок. При этом девочки не стремятся покупать новые телефоны.

«Девочки не просят новые гаджеты. Все работает, все функционируют. Дочери в этом смысле неизбалованные. Я имею в виду, вышло что-то новое, значит, и у нас должно быть. Такого нет!» — рассказала Алсу.

Певица отметила, что так же в семье относятся и к одежде. Детям не покупают дорогие вещи, из которых они быстро вырастут. Более того, младшая дочь Алсу и ее мужа Яна Абрамова Микелла спокойно донашивает вещи старшей сестры Сафины.

«Я очень редко приобретала им в детстве брендовые вещи. Покупать какую-то футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок через два месяца из нее вырос. В чем смысл? Микелла все донашивала за Сафиной. У нас с дочками сейчас один размер, и очень часто мы с ними пиджаки, платья „шерим“, как сейчас модно говорить», — поделилась артистка.

Напомним, с 2006 года Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. В том же году у супругов родилась дочь Сафина, через два года — дочь Микелла, а в 2016 году — сын Рафаэль.

Ранее мы писали о том, что Алсу рассказала о 7-летнем сыне Рафаэле, которого скрывает от публики.