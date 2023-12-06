Певица Алсу рассказала о 7-летнем сыне, которого скрывает от публики. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия «Песня года». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Алсу. Певица находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Кроме того, артистка, привыкшая скрывать сына, впервые заговорила о нем с журналистами.

Во время торжества Алсу призналась, что еще не нарядила елку. При этом она отметила, что в скором времени займется украшением дома к Новому году, а помогать ей в этом будет 7-летний Рафаэль.

«Для детей это игра, особенно для сыночка. Он помогает, всегда вешает игрушки. Такой целый процесс», — высказалась исполнительница хита «Зимний сон».

Напомним, что Алсу родила сына в 2016 году. Во время беременности знаменитость решила, что будет скрывать наследника от публики. Таким способом она захотела оградить его от пристального внимания, пока он не подрастет.

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