Певица Татьяна Буланова заявила о поднятии цен на свои выступления

В последние несколько лет хиты 1990-х пользуются популярностью не только у старшего поколения, но и у подростков. Из-за этого звезды, которые были известны в то время, поднимают цену на выступления. Так, певица Татьяна Буланова призналась, что стала зарабатывать больше.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала, что у нее уже как третий год стало больше концертов и частных мероприятий. И это не удивляет артистку. По ее словам, мода циклична, и тренд на 1990-е снова вернулся.

Татьяна отметила, что на ее хитах выросли многие россияне, но благодаря социальным сетям и современным технологиям композициям придают современное звучание, которое оценит нынешняя молодежь.

Буланова также добавила, что выходят фильмы, где используется ретро-музыка: «Комбинация», «Слово пацана» во многом помогли сделать группы, популярные в то время, снова знаменитыми.

«То есть мы видим, как под влиянием кинематографа и законам цикличности, всё старое возвращается. Не зря говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое», — приводит слова звезды «Общественная служба новостей».

Как пояснила знаменитость, прайс на ее выступления повысился несущественно. Однако Буланова отказалась озвучить стоимость корпоратива с ее участием.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что не живет с мужем из-за частых выступлений. Она большую часть времени проводит в Санкт Петербурге, а Валерий Руднев — в Москве.