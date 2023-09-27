Елена Николаева объяснила, почему Анастасии Волочковой не было на 18-летии дочери. Телеведущая поделилась откровением с изданием StarHit.

У балерины сложные отношения с дочерью. Сперва наследница Анастасии не позвала ее на выпускной, затем она отпраздновала совершеннолетие с отцом и его новой избранницей. По словам Елены, Ариадна — взрослая девочка, которая самостоятельно принимает решения о своей жизни. Кроме того, Николаева убеждена: после публичных скандалов Волочкова не пришла бы на праздник, даже при наличии приглашения.

«Взрослая именинница сама формирует список гостей. Неужели Анастасии было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых она публично вылила столько грязи?»— высказалась знаменитость.

Как выяснилось, Елене удалось подружиться с Ариадной. Выпускница даже познакомила ее со своим ухажером.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила, что занимается сексом в шпагате 4 раза в день.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Ольга Бузова вновь оконфузилась в Белоруссии. Подробности смотрите в этой статье.