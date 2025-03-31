В Челнах Сергей Пенкин рассказал о мечте открыть необычный дом престарелых

В Набережных Челнах состоялся концерт Сергея Пенкина. Певец сменил множество нарядов, пообщался с публикой и даже поделился мечтой – открыть необычный дом престарелых. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

По данным источника, фанаты раскупили билеты по цене 2500-6500 рублей и активно делились своими впечатлениями. Публика состояла из людей разного возраста, но это не помешало всем наслаждаться выступлением кумира.

Одна из зрительница отметила, что звук и свет в зале были на высшем уровне. Она также отметила оркестр и, конечно, самого певца. Пенкин пять раз менял концертные костюмы, которые были украшены стразами и блестками.

«Доверительно рассказал про семью, непростую судьбу, свое творчество. Есть мечта – открыть свой театр песни, а в загородном коттедже, ближе к старости, – дом для престарелых со стриптизом и джазовым оркестром. Ему 64 года, а столько энергии, позитива и даже байки украсили его репертуар. Словом, человек-счастье, человек-радость, от которого идут импульсы теплоты», – поделилась другая зрительница.

Не обошлось без казусов. Сергей споткнулся, когда спускался и поднимался по лестнице. Поэтому он обратился к администрации концертного зала имени Сары Садыковой и попроси сделать подсветку у сцены.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл в беседе с сайтом «Страсти» гонорар Сергея Пенкина за один концерт.