В центре Москвы прошел фестиваль, посвященный эмигрантке Пугачевой: певица публично поддержала

Поклонники певицы Аллы Пугачевой устроили в центре Москвы фестиваль в ее честь. Несмотря на то, что артистка два года назад уехала из России, некоторые фанаты от нее все еще не отвернулись. И она продолжает поддерживать с ними связь.

Портал PROZVEZD узнал, что в столице собрались главные почитатели творчества Аллы Борисовны, чтобы послушать и спеть ее старые хиты. Участники мероприятия даже подготовили футболки с изображением исполнительницы.

Организатор фестиваля призналась, что Алла Пугачева общается с поклонниками, хоть и живет за границей. Увидев фото с вечеринки в ее честь в Сети, Примадонна положительно на них отреагировала. Она написала: «Душой с вами».

Напомним, что Алла Пугачева уехала из страны вслед за мужем-иноагентом после начала СВО. После этого она несколько раз возвращалась в Москву по рабочим вопросам, и чтобы проститься с умершим другом Валентином Юдашкиным. Большую часть времени семья артистки сейчас живет в Израиле. Однако за эти два года они были и на Кипре, и в Латвии.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой раскрыли секрет ее «вечной молодости».