Не пластика: в окружении Аллы Пугачевой раскрыли секрет ее «вечной молодости»

В окружении певицы Аллы Пугачевой рассказали о ее секрете «вечной молодости». По словам источников, артистка использует прозрачные пластыри, благодаря которым визуально избавляется от морщин. Об этом стало известно Kp.ru.

Недавно Алла Борисовна появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле и шокировала публику внешним видом. Несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 75 лет, многие отмечают, что она не выглядит на этот возраст. На фото и видео с мероприятия у Примадонны было почти полностью гладкое лицо. И, как заверили ее знакомые, дело вовсе не в новых пластических операциях.

По слухам, Пугачева пристрастилась к тейпам – специальным пластырям, соединенным шнурком, которые помогают сделать модный эффект «лисьих глаз». Также они убирают морщины. Предположительно, клеит их певица и под подбородок, чтобы «натягивать» нижнюю часть лица. К слову, стоят такие пластыри всего 100 рублей.

Один из источников в окружении артистки признался, что для записи видео и съемки фото для Сети Пугачева вовсе не заморачивается и клеит обычные прозрачные пластыри под глаза. А чтобы замаскировать их, она тщательно гримируется. Информатор рассказал, что на макияж Алла Борисовна тратит несколько часов.

Ранее Алла Пугачева высказалась о возвращении в Россию.