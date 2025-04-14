В центре Москвы остановили машину с рэпером Macan

Сотрудники ДПС остановили Bentley Bentayga в центре Москвы – за рулем находился Андрей Косолапов, известный как рэпер Macan. Машина была наглухо тонированной.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Машину остановили 13 апреля на Малом Каменном мосту около 16:20. Музыкант передвигался на автомобиле стоимостью 30 млн рублей.

По информации источника, у полиции возникли вопросы из-за тонировки машины. С рэпером общались около получаса.

Источник отмечает, что Macan «выяснял отношения, обзванивал "своих пацанов"».

Ранее сообщалось, что в марте за неделю рэпер совершил 17 нарушений ПДД, большинство из которых связано с превышением скорости. Певцу вынесли штрафов на 26 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что Macan назвал избранницу невестой во время концерта.