В центре Москвы остановили машину с рэпером Macan
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Сотрудники ДПС остановили Bentley Bentayga в центре Москвы – за рулем находился Андрей Косолапов, известный как рэпер Macan. Машина была наглухо тонированной.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Машину остановили 13 апреля на Малом Каменном мосту около 16:20. Музыкант передвигался на автомобиле стоимостью 30 млн рублей.
По информации источника, у полиции возникли вопросы из-за тонировки машины. С рэпером общались около получаса.
Источник отмечает, что Macan «выяснял отношения, обзванивал "своих пацанов"».
Ранее сообщалось, что в марте за неделю рэпер совершил 17 нарушений ПДД, большинство из которых связано с превышением скорости. Певцу вынесли штрафов на 26 тыс. рублей.
В марте сообщалось, что Macan назвал избранницу невестой во время концерта.